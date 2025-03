«Ta teeb moodi suure algustähega!» Kes võidab Kuldnõela auhinna tänavu?

Hõbenõela nominendid

Žüriiliige Piret Puppart: «Maison Beasti puhul on väga oluline, et nad on toonud tagasi usu tugevast brändiloomest ja võimalikkuse, et juba algusest peale saab kasvada Eestis ja välisturgudel paralleelselt. Kuigi loomult tänavamoe klassikutele väga truu, on brändi peadisainer Kristiina Jeromans järjest enam leiutamas kaubamärgile ainuomaseid disainielemente.»

Žüriiliige Britta Ratas: «Suur rõõm, et eelmisel aastal naasis Tallinna moenädala lavale moedisainer Auria Nurm, kelle loomingut on alati olnud põnev jälgida. Auria Nurm on disainer, kes luues üllatab ja inspireerib mõtlema klassikalistest lahendustest kaugemale. Ta on visionäär, kes oma maailma tunnetust jagab meiega läbi oma rõivaste ning sellest võib nii paljugi sümbolistlikku ja hingelist välja lugeda. Samal ajal on tema viimane looming väga tänapäevaselt kantav ja kombineeritav kõige muuga, mis juba garderoobis olemas. Just sellist multifunktsionaalsust ja jätkusuutlikult kantavat moodi maailm vajabki. Viimane kollektsioon lennutas Auria taaskord Hõbenõela nominentide sekka ning ootame suure põnevusega, mis on sel aastal lavale tema poolt tulemas.»