«Jätke mind rahule!» Endine Playboy modell maadleb kummalise kriitikaga

«Kui ma näen vana välja, siis olgu nii,» kirjutas 39-aastane «Girls Next Door» staar, kellel on sotsiaalmeedias 8,6 miljonit jälgijat, veebruaris oma Instagrami loos.

«Ma ei hooli sellest. Jumal õnnistagu vihkajaid. Ma olen liiga hõivatud!» Samal päeval postitas Kendra rinnaka foto pärast jõusaalis lõpetatud bootcamp-treeningut.

Wilkinson on hiljuti ka paar postitantsu tundi võtnud ja tunnistas, et ta pole selles küll eriti hea, kuid tegemist on lõbusa ajaviitega, vahendab Daily Mail.

«Ma ei saa öelda, et olen kõva dieedi ja treeningu peal,» kirjutas Wilkinson 10. veebruaril.

«Plaanin teha seda üsna rahulikult, kuid teadlikult. Lisan sekka natuke tantsimist, tennist ja jalutuskäike – koos sõpradega naermine ja lõbutsemine mõjub alati hästi.»

29. jaanuaril teatas Kendra uhkusega, et ta on juba mõned kilod kaotanud ja joonud alates oma teekonna algusest ainult ühe klaasi šampanjat!

«Minu jaoks on tähtis mitte olla enda vastu liiga karm, lihtsalt tunda end hästi ja surve all mitte läbi põleda,» selgitas Wilkinson toona. «Ma olen rahul sellega, kes ma olen, pean lihtsalt jääma positiivseks ja teadlikuks. Keskendun kodude müümisele ja emaks olemisele. Täna tundsin, et tahaksin klaasi veini… nii et nüüd ma naudingi seda.»

Douglas Ellimani kinnisvaramaaklerina töötav Wilkinson palus oma fännidel 12. jaanuaril, et nad jätaksid ta rahule ja austaksid seda, et ta on oma elus kohas, kus ta olla tahab. Avaldus oli vastuseks kriitikale, et ta pole enam see tüdruk, kes ta enne oli (Playboy tüdruk – toim).

Kendra ei kasuta oma kahe lapse kasvatamisel lapsehoidjat ega kodu eest hoolitsemisel koduabilist. Lapsed sai naine üheksa aastat kestnud abielust endise NFLi staari Hank Baskettiga. Nende suhe lõppes 2018. aastal.

Endine paar ei suutnud oma suhet päästa, kui 42-aastane HBCustomsi omanik olevat 2014. aastal maksnud transmodell Ava Masaniaile 2500 dollarit kahe seksuaalse kohtumise eest ajal, mil Wilkinson oli kaheksandat kuud rase.​