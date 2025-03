Californias tegutsev Raven, kes on töötanud pediaatriaõena viis aastat, jagas TikTokis videot, kus ta rääkis, mida ta oma lastega kunagi ei teeks, vahendab Daily Mail.

«Ma ei ostaks kunagi mänguasja, millel on nööppatarei,» oli tema esimene soovitus, viidates kohutavatele vigastustele, mida lapsed nende allaneelamisel saada võivad. Teine oli see, et ta ei lubaks oma lastel ATVga sõita.