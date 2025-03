Raevunud Charmaine Cherowbrier, kes oli oma mehega koos olnud 17 aastat, filmis vastasseisu ja karjus läbi esiklaasi: «Kas sa ****** teda kaubiku tagaosas?» Kulutulena levinud videos on kuulda, kuidas Charmaine oma mehe peale karjub. Lisaks on näha, kuidas mees hingeldab ja fakt on ka see, et mees jäi naisele püksata vahele.