VIDEOLUGU Eesti mees kingijahil: «Naisele ei leidnud naistepäevaks midagi, aga vähemalt...»

See ilus ja eriline päev, mil kõik mehed peaksid oma kallitele naistele tähelepanu pöörama ja neid üllatama, on kohe käes! Aga kuidas valida see õige kingitus? Mõne mehe jaoks on see lihtne – lillekimp, šokolaadikarp, võib-olla romantiline õhtusöök. Aga keskmine Eesti mees? No vot, tema teekond naistepäeva kingituse leidmiseni on hoopis omamoodi seiklus – täis ootamatusi, eksimusi ja veidi ka närvikõdi.