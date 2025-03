Üllatav põhjus, miks kuningliku pere liikmed aastaid printsess Catherine'i narrisid

Avalikkus on printsessile tohutut toetust avaldanud pärast seda, kui Kate teatas eelmisel aastal oma vähidiagnoosist. Catherine veetis möödunud aasta avalikelt kuninglikelt üritustelt praktiliselt eemal, kuid nüüd osaleb pisitasa üha enam avalikel sündmustel, kuhu ta on alati pikisilmi oodatud.

Kuigi juba ammu käitub Catherine kuninglikel üritustel väga enesekindlalt, ei ole see alati nii olnud. Pärast pulmi prints Williamiga 2011. aastal nokkisid kuningliku perekonna liikmed tema kallal sageli, mainides tema suutmatust avalikkusega suhelda. Prints Williami abikaasa on tuntud oma soojuse ja siira huvi poolest inimeste vastu ja teised pereliikmed märkasid tema kalduvust jääda inimestega pikemalt vestlema, kui see tavaks on.