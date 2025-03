«Mida sa siin koristad?» Lapsekäruga Tallinna kauplust külastanud naine aeti poest välja

Lapsekäruga poodi sisenedes hakkas Oksana ukse kõrval olevaid vaibarulle kokku tõstma, et kärule ruumi teha ja poes töötav mees tuli uurima: «Mida sa siin koristad?» Selgituse peale, et soovib panna sinna oma käru, ütles kaupluse töötaja, et kauplusesse sellega siseneda ei tohi.