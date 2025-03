Kuid sama oluline, kui saada armastust ja tuge, on seda vastu anda. On üks lihtne, kuid oluline käitumisviis, mis muudab suhted sügavamaks ja tähendusrikkamaks.

Pikaajalised sõprus-, armastus- ja peresuhted on paremad, kui inimesed on siiralt põnevil asjade tõttu, mis nende lähedastele rõõmu valmistavad. See tähendab, et kui tahame armastatud inimeste õnne ja tunneme huvi nende kirgede vastu, tugevneb suhe nendega ning ka enda heaolu paraneb.