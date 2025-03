54-aastane naine avaldab, kuidas ta hoiab kaelanaha pingul

Vanuse kasvades toodab keha vähem kollageeni ja elastiini – need on kaks olulist valku, mis hoiavad naha pingul ja elastse. Paljud inimesed investeerivad sadu eurosid kallitesse kreemidesse, kuid on tulemuses pettunud. 54-aastane nahahooldusekspert Emily (@dr_emilly) jagas hiljuti TikTokis kasulikke näpunäiteid.

Mida kasutada kaelakreemi asemel?

Toonik

Ekspert soovitab alustada toitva toonikuga ja vältida tooteid, mis sisaldavad hapet, sest need võivad nahka liiga karmilt koorida ja ärritada.

Peptiididega seerumid

Peptiididega seerumid stimuleerivad kollageeni ja elastiini tootmist, mis on kaelanaha pinguldamiseks ja elastsuse taastamiseks üliolulised.

C-vitamiin

C-vitamiin on võimas antioksüdant, mis kaitseb nahka UV-kiirguse eest, suurendab kollageeni tootmist ja annab nahale elujõudu. Lisaks töötab see hästi koos päikesekaitsekreemiga, et ennetada päikesekahjustusi, mis on üks peamisi enneaegse vananemise põhjustajaid.

Mida mitte kasutada?

Retinoidid

Retinoidid on väga populaarsed, et vähendada kortse, kuid ettevaatust – kaelanahk on õrnem kui näonahk. Kui sa siiski soovid retinoide oma kaelal kasutada, kanna seda õhtul puhtale ja kuivale nahale ning kanna seejärel peale niisutav kreem.