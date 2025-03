15-aastane Lõuna-Aafrika tüdruk pöördus kõhuvalu tõttu haiglasse, kus selgus, et ta on üheksandat kuud rase ning sünnitustegevus on alanud. Arstid olid šokis, kui avastasid noorele naisele abi andes, et tal on haruldane sünnidefekt, ​mida nimetatakse distaalseks vaginaalseks atreesiaks ja mis teadlaste hinnangul mõjutab ainult ühte 4000–10 000 vastsündinud tüdrukust.