KUMMITUSKAKSIK Mehe lapsepõlvejoonistus paljastas šokeeriva peresaladuse

Kõigepealt tundus kõik tavapärane: armsad joonistused, lihtsad õigekirjavead ja lapsepõlve mälestused. Kuid ühel leheküljel jäi talle silma kummaline lause: «Täna istusin koos oma vennaga.» See tekitas temas külmavärinaid, sest AJ teadis noorena, et on pere ainus laps, kellel pole õdesid ega vendi.