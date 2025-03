HEA NIPP Nii tunned end pärast kerget uinakut energiliselt nagu Duracelli jänku!

See meetod, mida kutsutakse ka «​coffee nap»-iks ehk kohviuinakuks, on lihtne: joo ära tassike espressot vahetult enne 20-minutilist uinakut. Kuidas see toimib? Kofeiini toime hakkab ajus mõjuma umbes 20–30 minutit pärast tarbimist, mis tähendab, et kui ärkad, on su keha just hakanud kofeiini energiat andvat efekti tundma. See kombinatsioon aitab vähendada unisust ja suurendada erksust palju tõhusamalt kui pelgalt kohv või uinak eraldi.