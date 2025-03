Kas parimad juhid kannavad kontskingi või lipsu?

Kogenud juht, juhtimiskoolitaja ja mentor Ivar Raav usub, et edukas juht ei ole mitte kontrolliv, vaid oskab luua suhteid ja mõtestada töökultuuri, mis kukub naistel sageli paremini välja. «Kui juht ei oska ennast juhtida, ei saa ta ka meeskonda juhtida,» rõhutab ta. Enesejuhtimise ja enesearengu vastu tunnevad suuremat huvi just naised. Raav toob välja, et meestel on sageli keeruline väljendada omadusi, mida on peetud traditsiooniliselt naiselikeks, samas kui naised peavad ärimaailmas hoidma tasakaalu oma loomuliku olemuse ja väliste ootuste vahel.