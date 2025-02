Jason Knauf – kes on varem töötanud vendade ning nende abikaasade, Kate Middletoni ja Meghan Markle'i, kommunikatsioonisekretärina – rääkis hiljuti harvaesinevalt avalikult, kuidas vendade suhted praegu on.

«Selliseid asju on väga keeruline avalikkuse ees lahendada, kuid William on otsustanud hoida oma mõtted enda teada,» ütles Jason 23. veebruaril eetris olnud Austraalia telesaates «60 Minutes Australia». «Ma arvan, et kõik, kes teda tunnevad, peaksid seda austama ja tegema samamoodi.»