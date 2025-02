UUS AVASTUS Tugevatel suhetel on üks eriti üllatav omadus

Readingi ülikooli teadlased, kelle töö avaldati ajakirjas Motivation and Emotion, avastasid, et koos oma kallimaga vaikuses istumine võib viidata emotsionaalsele lähedusele. «Kujutlege kahte olukorda romantiliste partnerite vahel: nad vaatavad teineteisele silma, jagades intiimsust ja vastastikust mõistmist, või väljendab pilk hoopis hinnangut ja rahulolematust, kui mõlemale saab selgeks, et üks partner on teist alt vedanud,» kirjutasid uuringu autorid.