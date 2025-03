Kas elate koos, aga mitte enam üheskoos? 6 märki, et olete sattunud «toakaaslaste suhtesse»

Kogenud terapeudid kinnitavad, et see on levinud nähtus, eriti kui igapäevaelu stress – töö, lapsed ja kohustused – hakkab suhteid varjutama.

Uuringud näitavad, et suhtega rahulolu kipub langema vanuses 20–40 ning jõuab madalpunkti umbes 40. eluaastal. See langeb tihti kokku ajaga, mil varasem armastuslugu on muutunud pikaajaliseks partnerluseks. Sellises olukorras võivad paarid märgata, et nad elavad pigem kõrvuti kui koos.