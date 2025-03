ÜTLE EI Kuidas meeldimise vajadus rikub su seksuaalelu ja mida sellega ette võtta

Pilt on illustratiivne.

Paljud meist on harjunud seadma teiste vajadused enda omadest ettepoole, et vältida konflikte või tagasilükkamist. Seda nimetatakse meeldimise vajaduseks ning see võib mõjuda laastavalt ka intiimsuhetele, tekitades emotsionaalset ja psühholoogilist pinget.