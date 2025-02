Ebameeldiv põhjus, miks Meghan Markle'it Pamela Andersoniga võrreldakse

Prints Harry abikaasa, 43-aastane Meghan Markle, keda ähvardas hiljuti Hispaania Porrerese linna võimude hagi, kuna ta kopeeris oma uue kaubamärgi jaoks peaaegu täielikult nende vapi, on sattunud taas skandaali. Sotsiaalmeedia kasutajad on Sussexi hertsoginnat kritiseerinud selle eest, et ta varastab pidevalt teistelt oma saadete jaoks ideid.