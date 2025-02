Noor ameeriklanna väidab, et on Madeleine McCann ja on valmis seda tõestama

22-aastane Eugenea Collins Arkansasest on pälvinud meedias tähelepanu julgete väidetega, et tema on tegelikult Madeleine McCann. Hoolimata sellest, et tema kommentaare on laialdaselt kahtluse alla seatud, on Collins veendunud, et tal on «DNA tõend», mis tema juttu kinnitab.