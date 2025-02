VIDEO Ema ehmub kangeks, kui näeb valvekaamerast oma poja öist tegevust

Hirmu asendas kergendus ja naer, kui ta mõistis, et tema poeg oli tellinud McDonald'sist tellimuse ja palunud kulleril vaikselt maja taha tulla, et ta saaks söögi märkamatult kätte. «Mõnikord on lihtsalt vaja Big Maci süüa,» põhjendas Devin oma öist tegu lühidalt ja otsekoheselt.