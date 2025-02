«Inimesed küsivad minult, kas mul on dieedi puhul patupäevi ja ma vastan, et ma ei ole kunagi dieedil – ma lihtsalt teen häid valikuid ja jään neile truuks,» rääkis Seymour Daily Mailile.

«Kui arvad, et oled dieedil, siis varem või hiljem läheb see käest ära,» selgitas ta. «Aga kui leiad tervislikud toidud, mida sa tõeliselt armastad ja mis panevad sind hästi tundma, siis ei tunne sa kunagi, et millestki jääks puudu.»