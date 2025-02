Arheoloogid, kes uurivad 2000 aasta vanuseid naise säilmeid, usuvad, et on avastanud jahmatava põhjuse, miks surnukehal pole pead. Põhja-Iirimaa rabast leitud erakordselt hästi säilinud surnukeha tekitas esialgu kahtluse, et tegu võib olla roimapaigaga. Põhja-Iiri politseiteenistus piiras ala kohe sisse, kuid taandus kiiresti, kui selgus, et surm ei olnud sugugi hiljutine. Tegelikult oli see aset leidnud enne Jeesuse Kristuse sündi, mistõttu juhtum anti üle arheoloogidele.