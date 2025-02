66-aastase vaieldamatult rikka mehe sõnum on üsna lühike ja konkreetne - tuleb õppida ohverdama ja väga oluline on distsipliin.

​NBA Dallas Mavericksi ja 2929 Entertainmenti kaasomanik tunnistab, et pole alati töötavat valemit maailma kõige jõukamate hulka sattumiseks, on aga eeldused, et raha kasvama saaks hakata. Miljardäri nõuanne on järsk: «Säästa. Säästa nii palju kui võimalik!»