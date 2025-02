57-aastane emaks saamisest unistanud naine toob peagi ilmale oma esimese lapse

Üliõnnelik Sonja räägib kohalikule meediale, et on abikaasaga aastakümneid soovinud last saada. Kunagi pidi ta üle elama kaheksa raseduse katkemist ja nad jätsid enda sõnul siis proovimise pikaks ajaks katki. Kuid nüüd on ta kaheksandat kuud lapseootel ja valmistub peatseks sünnituseks.