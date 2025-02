MEHE PIHTIMUS Mu naine hävitas meie 22 aasta pikkuse abielu vaid ühe lausega – mida edasi teha?

Abielu sõlmides loodetakse tavaliselt, et abikaasa on inimene, kellega veedetakse kogu ülejäänud elu. Kuid mitte kõik abielud ei kulge nii, ja enamik inimesi ei astu altari ette, teades, et nende suhe ühel päeval kokku variseb. Üks mees avastas hiljuti, et elu võib siiski olla keerulisem, kui esmapilgul paistab.

Mees on olnud oma naisega abielus 22 aastat ning nende suhe sai alguse keskkoolis. Nad on nüüd mõlemad neljakümnendates ja neil on kolm last. Kuid hiljuti langetas naine pommuudise, mis muutis kogu nende 25-aastast suhet. Naine tuli kapist välja kui lesbi ja tunnistas, et teadis oma tegelikku seksuaalsust juba ülikooli ajal – ammu enne nende abiellumist.