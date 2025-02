Sinise tsooni dieet

Sinise tsooni dieet on taimne toitumisviis, mis keskendub terviklikele töötlemata toitainerikastele ja kiudaineterikastele toitudele. See põhineb nende piirkondade elanike toitumisharjumustel, kus inimesed elavad kauem ja väldivad kroonilisi haigusi. Pikaealisuse spetsialist Dan Buettner on nii sinise tsooni dieedi kui ka selle mõiste looja.