Pärast vanaisa surma paljastus ränk tõde: meile korrutati, et ta on dementne

Kui hästi me tegelikult oma kõige lähedasemaid tunneme? Üks noor naine rääkis väga traagilise perekonnaloo, kus nad pidasid oma vanaisa dementseks, kuid alles pärast taadu surma selgus kohutav tegelikkus.

Ta kirjutas Redditi foorumis: «Kõik sai alguse vanaisa viimasest eluaastast, kui tema tervis halvenes ja ta hakkas kurtma kummaliste asjade üle. Dementsuse käes vaevlev vanaisa oli veendunud, et öösiti liigub majas ringi võõras mees, kes kasutab tema asju ja hiilib tema kodus. Arstide ja perekonna jaoks tundus see olevat lihtsalt haigusest põhjustatud hallutsinatsioon, mistõttu suurendati ka vanaisa ravimeid, et ta rahuneks.