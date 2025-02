OLE TEADLIK Lihtne põhjus, miks gluteenivaba toitumine lisakilosid võib põhjustada

Viimastel aastatel on gluteenivabad tooted vallutanud toidupoed ja paljude terviseteadlike inimeste menüüd. Kuigi gluteenivaba dieet on hädavajalik neile, kes põevad tsöliaakiat või on gluteenitundlikud, tarbivad neid sageli ka need, kellel selleks tervislikku vajadust pole. Paraku ei tea paljud, et gluteenivabade toodete ilmaasjata söömine võib tegelikult viia hoopis kaalutõusuni. Miks see nii on ja mida tasuks enne järgmise gluteenivaba saiaviilu ostmist teada?