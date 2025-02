Tädi kinkis naisele jõuludeks DNA-testi: äkki ta tahtiski, et tõde päevavalgele tuleks

Anonüümseks jääda sooviv naine kirjutas Redditi foorumisse, et tavapäraselt võttis ta proovid, saatis need laborisse ja jäi vastuseid ootama. Kui need kohale jõudsid, oli tema jahmatus tohutu: «Sain teada, et mu isa ei ole mu bioloogiline isa.»