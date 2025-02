Suhted arenevad sama kiiresti, kui muutuvad traditsioonilised arusaamad armastusest. Üks märgatavamaid trende on see, et üha rohkem naisi käib kohtamas nooremate meestega. Paljud tuntud inimesed on näidanud, et kui on armastus, siis vanusel pole tähtsust – olgu nad suhtes endast noorema või vanema partneriga.