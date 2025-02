Kolm kuud tooreid köögivilju söönud mees sai kaalule astudes šoki

Üks populaarne kaalulangetamise meetod on dieet, mis baseerub peamiselt tooreste puu- ja köögiviljade söömisel. See ei ole ainult võimalus vähendada toidust saadavaid kaloreid, vaid pakub võimalust saada kehal rohkem vitamiine, mineraale ja kiudaineid. Kuigi spetsialistide arvates on see meetod vastuoluline, on selle levimise üheks saladuseks lihtsus ja loomulik lähenemine, mis aitab paljudel inimestel tunda suuremat energiataset ja kaotada kaalu.