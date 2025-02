70 aastat abielus olnud paar: meie pika suhte saladus on teatud tegevus iga päev

Hiljuti avaldasid nad oma õnneliku abielu ühe lihtsa, kuid tähendusrikka rituaali – midagi, mida nad on teinud igal õhtul enne magamaminekut juba aastakümneid. Lõuna-Dakotast pärit paaril on armas traditsioon: igal õhtul enne uinumist laulab Don oma naisele. Marilyn tunnistab, et ootab seda hetke iga päev.