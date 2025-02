EMA-TÜTRE RAHAJUTUD Maksuameti järelkontroll – kas paanikaks on põhjust?

Enne tulude deklareerimist tuleks tutvuda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel (www.emta.ee) oleva informatsiooniga. Erakliendi lingi all on üksikasjalikult kirjutatud kogu tulude deklareerimise kord. Kui deklaratsioon on esitatud, ei tähenda veel seda, et deklareerimisega on selleks korraks toimingud tehtud. Maksuameti maksuhalduril on õigus teostada deklaratsioonide järelkontrolli. Juhul, kui deklaratsioon ei vasta reeglistikule, juhib maksuhaldur puudustele tähelepanu ning määrab vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks uue tähtaja. Maksuhalduri teade ei tähenda, et midagi on väga halvasti. Kõik inimesed võivad eksida, näiteks on tööandja kogemata töötasu valesti arvestanud või on deklareerija rohkem / vähem mahaarvamisi deklareeritud. Esitada tuleb parandustega deklaratsioon, sest kui vigu ei kõrvaldata maksuhalduri määratud tähtajal, loetakse deklaratsioon esitamata jäetuks.