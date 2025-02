Siid, saun ja särav seltskond - eksklusiivne pidžaamapidu tõi Eesti staarid otse merele ööbima

Kui Noblessneri Iglupargi kuulsad saunad on paljudele juba tuttavad, siis vähem teatakse, et see pakub ka hubast majutust otse mere peal ning mitmekülgseid võimalusi sündmuste korraldamiseks. Et seda eripärast paika lähemalt tutvustada, korraldati koos supermodell Karmen Pedaruga meeleolukas pidžaamapidu. Kohalolijate naeratused räägivad enda eest - heida pilk galeriile ja vaata sündmuse säravamaid kaadreid.