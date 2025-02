Kuu aega oliiviõliga suud loputanud ilublogija rääkis üllatavatest tulemustest

Oliivi- võ kookosõliga suu loputamine ehk oil pulling võib tunduda ebameeldiv ja kummaline, kuid see iidne tava on kogumas populaarsust kui loomulik viis suu tervise parandamiseks. Väidetavalt aitab see vähendada baktereid ja hambakattu, värskendada hingeõhku ning isegi hambaid valgendada. Kas see on tõesti imerohi või lihtsalt trendikas tervisenipp?