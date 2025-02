Ekspert lükkab lihtsal põhjusel ümber kuulujutud Meghani ja Harry lahutusest

Kuid nüüd on üks kuningliku perekonna asjatundja need spekulatsioonid kindlalt ümber lükanud. Ekspert kinnitab, et paar pole mitte ainult koos, vaid ka jätkuvalt üksteisele pühendunud hoolimata pidevast meediatormist nende ümber. Kas see kommentaar tõmbab lahutuse juttudele kriipsu peale või annab neile hoopis hoogu juurde?

BBC endine kuninglik korrespondent Jennie Bond paljastas OK!-le, et Sussexi hertsogi ja hertsoginna hiljutine väljasõit Kanadasse Invictus Gamesile näitas, et negatiivsed kommenteerijad eksisid. «Ma pole näinud absoluutselt ühtegi tõendit selle kohta, et Meghan ja Harry on üksteisega rahulolematud. Vastupidi, nad on alati tundunud väga armunud ja harmoonilised ning on seda praegugi,» ütles ta.