«Tabasin oma kihlatu topeltelu elamast.» Kuid see, kellega mees pettis, jättis naise sõnatuks

Lõpuks sai pruut aru, et midagi on valesti, ja kui ta tõe teada sai, puhkes täielik kaos. Veelgi jahmatavam oli tema jaoks avastus, et tema peigmees pettis teda mehega. Peigmees tunnistas, et sai aru, et tal on tõesti tunded pulmakorraldaja vastu ja et ta ei ole olnud endaga aus. Ta teadis juba esimesest kohtumisest, et ei peaks oma kihlatuga abielluma.