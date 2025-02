Stilist ja imagokonsultant Marcella Dellarole, kes on teinud pikalt koostööd Chantéga ja ka selliste moegigantidega, nagu Chanel, Bottega ja Prada, jagas oma nägemust stiilist ja seksikusest. Tema sõnul ei tähenda seksikus ilmtingimata vöö mõõtu miniseelikut, vaid sageli peitub see hoopis väikestes, läbimõeldud detailides, mis lisavad välimusele salapära ja võlu. Ja sensuaalsus on individuaalne — igaüks on seksikas omal moel.