Uus probleem: kaalulangetusravimid mõjutavad romantilisi suhteid ootamatult

Kukkuvad kilod tõi kaasa palju sügavaid vestlusi ja ebakindlusi. «Mu poiss-sõber on olnud toetav, kuid oleme pidanud palju rääkima kehapildist, ühiskondlikust survest ja sellest, kuidas see teekond meie suhet mõjutab,» ütles Valerie. Ühest küljest kogemus lähendas neid, samas tunneb Valerie muret, et kallim keskendub pigem ta välimusele kui tervisele ja heaolule.

Valerie mõtleb kartlikult sellele, mis juhtub, kui ta lõpetab ravimi võtmise. «Kui mu poiss-sõber mu muutunud välimust kiitis, tekkis mul küsimus, kas need kommentaarid survestavad mind jätkama,» ütles ta. See on viinud keeruliste vestlusteni – isegi väikesed muutused kehakaalus võivad tekitada pingeid ja ebamugavaid hetki. Samas tunnistas Valerie, et üldiselt on tema enesehinnang pärast ravimi võtmist paranenud.