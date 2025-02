Üksildased mehed elavad AI-tüdruksõprade peal viha välja: ma tahan näha, mis juhtub

Üks populaarsemaid AI-põhiseid teenuseid on Replika. Selle lõi algselt Eugenia Kuyda, et leida lohutust pärast oma parima sõbra surma 2015. aastal. Tänaseks on Replika muutunud laiemale avalikkusele kättesaadavaks tööriistaks, mis pakub tuge neile, kes tunnevad end üksildasena.