Naise elu muutus õudusfilmiks, kui uue kodu postkastis ootas salapärane kingitus

Pärast kirja saamist uuendas naine oma sotsiaalmeedia kontode privaatsust ja kustutas varem avalikel platvormidel jagatud isikuandmed. Ta lisas: «Olen politseile avalduse esitanud, kuid nad ei olnud väga huvitatud. Andsin selle kolleegi kätte hoiule, sest ma ei taha seda oma majja, kuid see võib ühel päeval tõendiks osutuda... See on nii kummaline ja mida kauem sellele lahendust ja selgitust välja ei mõelda, seda jubedamaks see muutub.»