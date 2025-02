Lõbumaja perenaine avaldas, millest petvatel meestel suhtest vajaka jääb

«Paljud arvavad, et bordelli kliendid on meeleheitel luuserid, kuid see pole tõsi,» rääkis De Noire. «Enamik mehi mõtleb, et nad ei ole nii meeleheitel, et seksi eest maksta. Tegelikult ei ole see meeleheite küsimus. Mõnedel meestel ei ole aega ega energiat, et baarides naistega vestelda ja näha, kas asjad võiksid kuhugi viia. Nende jaoks on praktilisem tasuda seksi eest.»