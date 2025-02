Pikim nimi

Nimedel on oluline tähendus ja pikkus on sageli tegur, mis muudab nime ainulaadseks. Mõnel, näiteks Hispaania aadlil Don Alfonso de Borbón y Borbónil, oli 88 nime, mis on suurim arv kuningliku isiku nimesid, mis kunagi registreeritud.