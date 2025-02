Peamine reegel on väga lihtne: kui soovid, et juuksevärv muudaks sind nooremaks, vali oma loomulikust värvist vaid üks kuni kaks tooni heledam toon. Kuid erinevad tehnikad hallide juuste peitmiseks tumeda varjundiga võivad vastupidi lisada vanust. Nii et konsulteeri kogenud juuksuriga ja usalda tema arvamust, enne kui hallid juuksed sinkjasmustaks lased värvida. Võimalik, et leiate koos arutades sobivama ja meeldiva variandi.