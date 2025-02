Kuu aja jooksul 900 muna söönud mees räägib muutustest oma kehas

Muna on täisväärtuslik toiduaine, aga kas suudad ette kujutada, et sööd neid iga päev? Ja rohkem kui üks või kaks? Fitnessi entusiast ja sisulooja Joseph Everett sõi kuu ajaga 900 muna ja näitas enne ning pärast fotosid, kuidas see tema kehale mõjus.