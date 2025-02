Halva hingeõhu põhjus võib peituda hoopis sügavamal, kui halvas suuhügieenis

Mis ebameeldiva hingeõhu taga tegelikult on ja mis selle põhjustab, kui suuhügieenist korralikult kinni pead? Uurime välja halva hingeõhu peamised tekkepõhjuseid ja jagame näpunäiteid, kuidas sellest vabaneda.

Ebameeldiv suulõhn on midagi, mida igaüks tuliselt vältida soovib. Me mõtleme järele enne toore küüslaugu söömist, peseme regulaarselt hambaid, niiditame-värskendame ja kasutame muid võimalusi. Kuid kui hoolimata korralikust hügieenist suust ikka pikemal ajaperioodil halba lehka tunneme, võib see viidata millelegi muule ja hoopis tõsisemale probleemile. ​