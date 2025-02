Pruut on pulmade eel ahastuses: «Kardan, et ämm rikub pulmad ära vaid ühe väikse asja pärast.»

Pole vahet, kas unistad suurejoonelisest tseremooniast sadade külalistega või eelistad midagi intiimset ja tagasihoidlikku – pulmapäev on see päev, kui võid olla natukenegi isekas ning eeldada, et külalised austavad sinu soove. Sest igaüks tahab, et tema pulmapäev oleks täiuslik.