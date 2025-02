Sünnipäeva tähistav Jennifer Aniston avaldas oma nooruslikkuse saladuse

Õnneks pole Aniston oma ilu- ja terviserituaale vaka all hoidnud. Ta on korduvalt rõhutanud trenni olulisust ja isegi öelnud, et tunneb end kõige kaunimana pärast füüsilist pingutust. «Ma tunnen end tõeliselt ilusana, kui tean, et olen oma keha eest hoolitsenud ning endorfiinid ja veri voolavad,» on ta öelnud.

Lisaks füüsilisele tervisele pöörab Aniston suurt tähelepanu ka vaimsele heaolule. Vogue’ile antud intervjuus paljastas ta ühe oma hommikurutiini saladuse – ta ei vaata telefoni esimese tunni jooksul pärast ärkamist. Ta ütles, et tunneb seetõttu märgatavat erinevust oma meelelaadis. Ta ei lae oma telefoni kunagi voodi lähedal ning ärkamiseks kasutab vana telefoni.

Samuti teeb ta teadlikult sotsiaalmeediast pause, kuna tajub seda üsna mürgisena. «Ma mõistan, et sotsiaalmeedia loodi algselt, et inimesi ühendada, kuid paraku peab leppima ka selle varjuküljega – inimesed loobivad seal emotsionaalseid nuge teiste pihta,» rääkis ta.

Aniston on tuntud selle poolest, et ta ei tee koostööd ühegi brändiga, millesse ta ise ei usu. Üks tema lemmiktooteid on kollageenilisandid, mille ta avastas pärast arsti soovitust. «Minu liigesed, küüned, juuksed ja nahk on hulga paremad,» on ta rääkinud, märkides, et kollageeni tootmine kehas väheneb vanuse kasvades.

Kuigi Aniston kuuleb pidevalt komplimente oma välimuse kohta, on ta vananemisest rääkides jäänud filosoofiliseks. «Vananemine on privileeg,» on tõekspidamine, mille järgi ta elab, vahendab UniLad.