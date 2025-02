Mees palkas eradetektiivi naise afääri paljastamiseks, kuid kaasa kavaldas ta üle: «Lõpuks oli mees see, kes vabandas»

Kuigi truudusetus on üldiselt hukka mõistetud, ei takista see paljusid inimesi kõrvalsuhete otsimisest. Välismaal on tähendatud suhte eradetektiivide äri õitsengut, sest kahtlustavad abikaasad tahavad sotsiaalmeedia, tutvumisäppide ja afäärisaitide ajastul oma kahtlusi kinnitada. Ent 41-aastane Emma* Londonist tõestab, et isegi professionaalset uurijat on võimalik üle kavaldada.