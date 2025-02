NAISE PIHTIMUS Käisin oma kohtingupartneri kodus ja see, mis sealt vastu vaatas, ajas oksele

Pilt on illustreeriv.

Üks naine jagas sotsiaalmeedias lugu sellest, kuidas tema esimene külaskäik kohtingupartneri koju lõppes ebameeldiva üllatusega. Ta tundis, et mees polnud tema saabumiseks absoluutselt ette valmistunud ning üks tuba oli nii kohutavas seisukorras, et see tekitas temas iiveldust.